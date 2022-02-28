لبنان

اعلان جديد من الأمن العام عن جوازات السفر.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-02-2022 | 03:47
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تعديل رسوم جوازات السفر اللبنانية  وذلك بموجب المرسوم 8839 وفقاً لما يلي :
-جواز سفر لمدة خمس سنوات 600،000
-جواز سفر لمدة عشر سنوات 1،200،000 
جوازات السفر اللبنانية التي تحمل رقماً مميزاً وفقاً لما يلي : 
-فئة اولى خمس سنوات 5،000،000
-فئة أولى عشر سنوات 12،000،000
-فئة ثانية خمس سنوات 4،500،000
-فئة ثانية عشر سنوات 9،000،000
 
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