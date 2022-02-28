اعلان جديد من الأمن العام عن جوازات السفر.. اليكم التفاصيل

أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تعديل رسوم جوازات السفر اللبنانية وذلك بموجب المرسوم 8839 وفقاً لما يلي :-جواز سفر لمدة خمس سنوات 600،000-جواز سفر لمدة عشر سنوات 1،200،000جوازات السفر اللبنانية التي تحمل رقماً مميزاً وفقاً لما يلي :-فئة اولى خمس سنوات 5،000،000-فئة أولى عشر سنوات 12،000،000-فئة ثانية خمس سنوات 4،500،000-فئة ثانية عشر سنوات 9،000،000