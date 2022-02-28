16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
15
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا".. رعد: "يبلطوا البحر"
Lebanon 24
28-02-2022
|
03:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال اسبوع علي يوسف حمدان في بلدة كفرفيلا، "أن الاميركي الوسيط في التنقيب عن الغاز في لبنان، جاء الى لبنان في الايام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين. ولكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الاقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك انت ستحفر بالماء ومن الممكن ان يكون حقل الغاز مشتركا بينك وبين الاسرائيلي".
اضاف: "نحن نقول، اننا سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا الى ان نستطيع منع الاسرائيلي من ان يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطا وغير وسيط، ان الاسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد، و"ليبلطوا البحر". لن نسمح للاسرائيلي ان ينقب عن الغاز من دون ان نستطيع ان ننقب عنه في مياهنا. اذا لم تكن قويا من اجل ان تنقذ حقك فلن ينفعك الدعم من كل الدول".
وعن بيان وزارة الخارجية اللبنانية عن الازمة بين روسيا واوكرانيا، قال رعد: "انه يستجيب لمزاج بعض اللبنانيين الذين يحبون الغرب، لكن لبنان ليس له علاقة باوكرانيا ولا بروسيا. المسألة، ان السفيرة الاميريكية كانت تتصل طيلة الليل بكل العالم لاصدار بيان لا يكون الموقف فيه ضد امريكا. المعيار لدينا، هو ان يرضى عنا الاميركي والاوروبي، التزمنا بتلك المعايير فخربوا لنا البلد. فهل عندنا نظام مصرفي او مؤسسات اقتصادية ناشطة في البلد. اننا ذاهبون لنتوسل الحلول من الدول التي خربت البلد ودمرته لانها كانت تملي سياساتها على المسؤولين في هذا البلد".
ودعا رعد الى "بناء دولة متكافلة متضامنة من اختيار شعبنا".
تابع
الأكثر قراءة
مأساة وحزن.. شابّة لبنانية تخسر حياتها اختناقاً (صور)
Lebanon 24
مأساة وحزن.. شابّة لبنانية تخسر حياتها اختناقاً (صور)
12:51 | 2022-02-27
27/02/2022 12:51:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة مُرتقبة لإشتراك المولدات.. هكذا ستكون
Lebanon 24
تسعيرة جديدة مُرتقبة لإشتراك المولدات.. هكذا ستكون
14:17 | 2022-02-27
27/02/2022 02:17:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توترٌ كبير وسقوط قتيل في حارة الناعمة.. ماذا يحصل؟ (صورة)
Lebanon 24
توترٌ كبير وسقوط قتيل في حارة الناعمة.. ماذا يحصل؟ (صورة)
13:14 | 2022-02-27
27/02/2022 01:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
صورةٌ له منذ الصغر.. إعلامي لبنانيّ يحتفل بميلاده الـ56
Lebanon 24
صورةٌ له منذ الصغر.. إعلامي لبنانيّ يحتفل بميلاده الـ56
14:27 | 2022-02-27
27/02/2022 02:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تلفت الأنظار ببدلة رجالية مكشوفة.. وتخرج عن صمتها: هذه حقيقة علاقتي بفادي شربل (فيديو)
Lebanon 24
كارين رزق الله تلفت الأنظار ببدلة رجالية مكشوفة.. وتخرج عن صمتها: هذه حقيقة علاقتي بفادي شربل (فيديو)
02:01 | 2022-02-28
28/02/2022 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:38 | 2022-02-28
ميقاتي رعى إحتفالية بيروت مهد الكشفية العربية: لبنان سيخرج من كبوته ليعود منارة للعالم العربي
10:28 | 2022-02-28
سلسلة لقاءات لبري.. سلام: لا انقطاع للخبز
10:07 | 2022-02-28
الدفاع المدني احتفل بيومه العالمي.. مولوي: مصر على إنجاز ملف تثبيت المتطوعين
09:51 | 2022-02-28
بالشمع الأحمر... اغلاق "سوبرماركت" مخالف (صورة)
09:43 | 2022-02-28
حماية المستهلك تتابع جولاتها... اليكم حصيلة اليوم
09:39 | 2022-02-28
عثر عليه جثة هامدة (صور)
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
28/02/2022 17:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
28/02/2022 17:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
28/02/2022 17:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact