لبنان

سفير أوكرانيا في لبنان: نثمن موقف بيروت ضدّ الهجمة على بلادنا

Lebanon 24
28-02-2022 | 04:20
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أكّد السفير الأوكراني في لبنان إيغور أوستاش أن "العدوان الذي تمارسه روسيا ضدّ بلاده يعتبرُ شاملاً وليس محدوداً"، واصفاً نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"المُجرم". 
 
وفي مؤتمرٍ صحفي له من بيروت، لفت أوستاش إلى أنه "ما من أحد توقع الصمود البطولي للجيش الأوكراني ضدّ الهجمة العسكرية التي تتعرض له بلاده من روسيا".
 
وأردف: "الجيش الروسي يقصف أهدافاً مدنيّة في أوكرانيا منها روضة أطفال وحدائق وسيارات الإسعاف. حتى اللحظة، 32 دولة اغلقت الميدان الجوي أمام روسيا".
 
واعتبر أوستاش أنّ "حقبة بوتين شارفت على الانتهاء"، مشيراً إلى أن الأخير "سيدفع ثمن كل ما يقوم به في أوكرانيا التي تمكّنت من إزالة أسطورة الجيش الروسيّ العظيم".
 
كذلك، فقد رأى أوستاش أنّ "الأمن النووي في أوروبا أصبح في خطر بعد احتلال الجيش الروسي مفاعل تشرنوبل"، وأضاف: "بوتين يملك جيشاً خاصاً يقوم بعمليات إجرامية كبيرة".
 
مع هذا، فقد ثمّن أوستاش البيان الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية الذي يدين الحرب الروسية في أوكرانيا، معرباً عن "شكره للشعب اللبناني الذي يقف إلى جانب أوكرانيا ويدعمها منذ بدء الحرب". 
 
وقال: "هناك رسائل كثيرة تصلنا يعبّر فيها اللبنانيون عن دعمهم المباشر للشعب الاوكراني. ومنذ وصولي الى لبنان شعرت الى أي مدى الشعب اللبناني يحب القضية ويقدسها لذلك يجب ان تفهموننا وتعلمون اننا نناضل من اجل قضيتنا".
 
وختم: "قريباً سيتحقق ما تطمح اليه اوكرانيا بالانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية أصبحت تعلم أن اوكرانيا تدافع عن أوروبا بأسرها".

لبنان

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