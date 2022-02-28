المؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني أمام القاضي المنفرد الجزائي الثلاثاء

عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جدول الجلسات التي ستعقد أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك الرئيسة لميس الحاج دياب نهار الثلاثاء في 1/3/2022 بحق المؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني.