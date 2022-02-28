لبنان

المؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني أمام القاضي المنفرد الجزائي الثلاثاء

Lebanon 24
28-02-2022 | 04:14
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عممت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني جدول الجلسات التي ستعقد أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعلبك الرئيسة لميس الحاج دياب نهار الثلاثاء في 1/3/2022 بحق المؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني.
 
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