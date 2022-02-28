لبنان

سرقات لشبكات الكهرباء في هذه المنطقة!

Lebanon 24
28-02-2022 | 04:43
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أقدم مجهولون على سرقة، شبكة الكهرباء لمحطة "المحافر" في بلدة دلهون. كما تعرضت محطة "جمال الدين" في بلدة المغيرية، على طريق المخلص، للسرقة ايضا. وتعرضت محطة "البستان" في بلدة بعاصير للسرقة بشكل كامل، حيث تم نزع مخارج المحول ومخارج الشبكة والاستيلاء عليها. كذلك تمت سرقة شبكة محطتي "مزهر" و"اللبان" في بلدة الدبية.
وقد تم ابلاغ القوى الامنية ومؤسسة كهرباء لبنان بهذه السرقات.
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