محطات المحروقات توقف خدمة أساسية لديها.. ما هي؟

وأضاف البيان: "ونلاحظ أن شركات النفط تمتنع عن التسليم لكي تستفيد أسبوعياً من الزيادة التي ستلحق بجدول تركيب الاسعار الذي يصدر كل ثلاثاء مما يخلق شحّاً في مادة المحروقات في الاسواق ويخلق ازمة لا وجود لها".وأردف البيان: "لذا نتمنى من وزير الطاقة وليد فياض الذي يتم الاتصال به دائماً وهو بعيدٌ عن السمع بالتجاوب مع طلبات النقابة وتأمين مادة المازوت لا سيما في مصافي النفط الأمر الذي يعمل على حلحلة الازمة ومنع شركات النفط من احتكار هذه المادة".وختم: "واخيراً نعتذر من المواطنين على الغاء خدمة الـ visa card لان هذه الخدمة تكبّدنا خسائر كثيرة بحيث لا يخفى على احد اننا لا نستطيع سحب اموالنا من البنوك ونحن مضطرون لتسديد ثمن المحروقات نقدا ونتمنى من جميع الشركات الإلتزام بالغاء هذه الخدمة حيث لا قدرة للاكثرية على ذلك".