لبنان

محطات المحروقات توقف خدمة أساسية لديها.. ما هي؟

Lebanon 24
28-02-2022 | 04:54
A-
A+
Doc-P-924322-637816463974675253.jpg
Doc-P-924322-637816463974675253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان بيان جاء فيه: "دائماً ما ندفع نحن المحطات ضريبة ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً اذ وفي الآونة الاخيرة تزامنا مع ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً نلاحظ ان بعض شركات المحروقات تمنعت عن التسليم والبعض الآخر يُسلم بكميات قليلة جداً لا تكفي احتياجات السوق اللبناني".
وأضاف البيان: "ونلاحظ أن شركات النفط تمتنع عن التسليم لكي تستفيد أسبوعياً من الزيادة التي ستلحق بجدول تركيب الاسعار الذي يصدر كل ثلاثاء مما يخلق شحّاً في مادة المحروقات في الاسواق ويخلق ازمة لا وجود لها".

وأردف البيان: "لذا نتمنى من وزير الطاقة وليد فياض الذي يتم الاتصال به دائماً وهو بعيدٌ عن السمع بالتجاوب مع طلبات النقابة وتأمين مادة المازوت لا سيما في مصافي النفط الأمر الذي يعمل على حلحلة الازمة ومنع شركات النفط من احتكار هذه المادة".

وختم: "واخيراً نعتذر من المواطنين على الغاء خدمة الـ visa card لان هذه الخدمة تكبّدنا خسائر كثيرة بحيث لا يخفى على احد اننا لا نستطيع سحب اموالنا من البنوك ونحن مضطرون لتسديد ثمن المحروقات نقدا ونتمنى من جميع الشركات الإلتزام بالغاء هذه الخدمة حيث لا قدرة للاكثرية على ذلك".

لبنان

إقتصاد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2022-02-28
10:28 | 2022-02-28
10:07 | 2022-02-28
09:51 | 2022-02-28
09:43 | 2022-02-28
09:39 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website