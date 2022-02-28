لبنان

المولوي من دار الفتوى: الإنتخابات النيابية ستحصل في موعدها

Lebanon 24
28-02-2022 | 05:22
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زار وزير الداخلية بسام المولوي دار الفتوى، اليوم الإثنين، حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وبعد اللقاء، أكّد المولوي في تصريح له أنّ "الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها"، وقال: "هذا التزام من الحكومة في بيانها الوزاري والتزام مني شخصياً والذرائع لعدم اجرائها تتلاشى يوماً بعد يوم".
وأضاف: "ناقشت مع المفتي عن الاوضاع الداخلية التي تهم الطائفة السنية التي حرص عليه او على دورها الوطني كما هو حريص على كل الوطن".
مع هذا، فقد لفت المولوي إلى أنّ "المحكمة العسكرية أطلقت سراح شخصين من شبكة التجسس وليس من الإرهابيين والقضاء يتعامل مع الموضوع بجدّية كما الوزارة".
 
 
 
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