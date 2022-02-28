مكتب وزير السياحة: فتحنا تحقيقا في فندق فتش فيه موظف حقيبة أحد النزلاء

أشار المكتب الإعلامي لوزير السياحة المهندس وليد نصار في بيان، الى أنه "بعد انتشار فيديو يوثق قيام أحد الموظفين في فندق وهو يفتش حقيبة أحد النزلاء، أوعز الوزير نصار إلى قسم الشرطة السياحية بفتح تحقيق فوري مع الفندق وكشف حقيقة ما حصل، على أن تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد الانتهاء من التحقيقات".وأكد البيان "أن هذه الخطوة تأتي في سياق المحافظة على صورة القطاع السياحي والفندقي في لبنان، والذي لطالما كان في الريادة، ومثالا يحتذى في العالم".