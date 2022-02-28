فيديو مؤثر لوالد طالبة لبنانية في أوكرانيا: "بنتي عم تنام بمحطة الميترو"!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوالد الطالبة اللبنانية في أوكرانيا غادة العسراوي، أثناء مشاركته في اعتصامٍ بمحيط وزارة الخارجية في بيروت، للمطالبة بإجلاء الطلاب اللبنانيين من أوكرانيا وسط الحرب الدائرة هناك.

وبحسب الفيديو، فقد كشف والد العسراوي أن ابنته تنام في محطة "الميترو"، مظهراً صورة عبر هاتفه النقال توّثق هذا الأمر، وقال بصوت حزين: "أصدقاء ابنتي باتوا من المفقودين وظلت هي مع بعض الأشخاص. نحنُ بانتظار الصليب الأحمر الدولي لإجلائهم ونطالب الدولة اللبنانية بتأمين مخرج آمن لابنتي والطلاب اللبنانيين هناك".

وختم: "ما فيني خاطر ببنتي أكتر من هيك".