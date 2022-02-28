لبنان

السلطة والمعارضة والمستقلون... هكذا تبدو لوائح "الرابطة المارونية"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-02-2022 | 05:51
A-
A+
Doc-P-924353-637816495914653150.jpg
Doc-P-924353-637816495914653150.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 

أقل من شهر تفصل أعضاء  الرابطة المارونية عن إنتخاباتها، التي ستجري في التاسع عشر من الشهر الجاري.
 وفي الاطار علم "لبنان 24" انه وحتى الساعة ظهرت 3 لوائح انتخابية ستتنافس مع بعضها البعض.

الاولى هي اللائحة التي يرأسها السيد بول كنعان، شقيق النائب ابراهيم كنعان، التي تأخذ تموضعها الى جانب "التيار الوطني الحرّ".

والثانية هي اللائحة التي يرأسها  غسان خوري، وتلقى دعما من بعض المستقلين وكبار الناخبين بالاضافة الى مجموعة احزاب معارضة.

أما الثالثة فهي اللائحة التي يرأسها السفير خليل كرم، والتي تلقى دعما من بعض أحزاب السلطة.

يذكر ان بعض هذه اللوائح لم يكتمل حتى اليوم، والصورة الأخيرة ستتكشف في التاسع من الجاري وهو موعد انتهاء استقبال طلبات الترشح.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2022-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:38 | 2022-02-28
10:28 | 2022-02-28
10:07 | 2022-02-28
09:51 | 2022-02-28
09:43 | 2022-02-28
09:39 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website