السلطة والمعارضة والمستقلون... هكذا تبدو لوائح "الرابطة المارونية"



أقل من شهر تفصل أعضاء الرابطة المارونية عن إنتخاباتها، التي ستجري في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وفي الاطار علم "لبنان 24" انه وحتى الساعة ظهرت 3 لوائح انتخابية ستتنافس مع بعضها البعض.الاولى هي اللائحة التي يرأسها السيد بول كنعان، شقيق النائب ابراهيم كنعان، التي تأخذ تموضعها الى جانب "التيار الوطني الحرّ".والثانية هي اللائحة التي يرأسها غسان خوري، وتلقى دعما من بعض المستقلين وكبار الناخبين بالاضافة الى مجموعة احزاب معارضة.أما الثالثة فهي اللائحة التي يرأسها السفير خليل كرم، والتي تلقى دعما من بعض أحزاب السلطة.يذكر ان بعض هذه اللوائح لم يكتمل حتى اليوم، والصورة الأخيرة ستتكشف في التاسع من الجاري وهو موعد انتهاء استقبال طلبات الترشح.