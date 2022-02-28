سفير اليابان في لبنان زار محافظ البقاع

زار سفير اليابان في لبنان السيد Takeshi Okubo، يرافقه ممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان السيد Ayaki Ito، وممثلة المفوضية السامية في البقاع، وعدد من الدبلوماسيين في السفارة اليابانية محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه في سرايا زحلة. وجرى البحث خلال اللقاء في مسألة النازحين السوريين في لبنان عموما والبقاع خصوصا، كما جرى التداول في سبل المساعدة للتخفيف من التداعيات على هذا الصعيد.