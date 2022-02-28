لبنان

سلسلة لقاءات لميقاتي.. وتأكيد على دعم عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Lebanon 24
28-02-2022 | 06:08
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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعاً مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة القاضي كلود كرم بعد صدور مرسوم تعيينها ، في حضور الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.
وقد قدم رئيس وأعضاء الهيئة تصاريح الذمة المالية والمصالح وكتب رفع السرية المصرفية.
 
في خلال اللقاء أكد الرئيس ميقاتي "دعمه عمل الهيئة في تطبيق القوانين من دون أي اعتبارات او مراعاة لاحد"، كما شدد على تقديم التسهيلات اللازمة لحسن انطلاقة الهيئة وسير عملها.

وزير الثقافة الايراني
 
وإستقبل الرئيس ميقاتي وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في الجمهورية الإيرانية الدكتور محمد مهدي الإسماعيلي على رأس وفد، في حضور وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى.
 
 

الوزير شهيب
 
وعقد الرئيس ميقاتي إجتماعاً مع الوزير السابق النائب أكرم شهيب حيث جرى البحث في إعادة تشغيل معمل الناعمة لإنتاج الطاقة الكهربائية، ورصد مبلغ من ضمن الموازنة المخصصة لهذا المشروع من ضمن موازنة وزارة الطاقة والمياه، وقد نقل الوزير شهيب، بعد الإجتماع، عن الرئيس ميقاتي إجراءه سلسلة إتصالات مع الجهات المعنية بهدف إعادة تشغيل هذا المعمل.

والتقى الرئيس ميقاتي وزير الإقتصاد السابق رائد خوري.
 
 
 
 
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