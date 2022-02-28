حميه استقبل السفير المصري.. علوي: مهتمون بتطوير العلاقات التاريخية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه في مكتبه اليوم في الوزارة، السفير المصري الدكتور ياسر علوي.وعبر علوي عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات التاريخية مع لبنان، مشيرا الى انها "تتطلع الى الاستثمار في المشاريع كافة التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وتحديدا في قطاع المرافئ اللبنانية من طرابلس الى صور مرورا بمرفأ بيروت"، مؤكدا "استعداد الشركات المصرية المشاركة بالمناقصات التي تطلقها الوزارة".بدوره، رحب حميه بضيفه، معتبرا "أن مصر كانت دائما على استعداد لمساعدة لبنان وتحديدا بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت"، منوها ب"الجسر الجوي للمساعدات المصرية الذي اطلقه الرئيس المصري في حينه".وشدد حميه على "ضرورة تعزيز نمو العلاقات بين البلدين وتحديدا بكل ما تعنى به وزارة الاشغال العامة والنقل"، مرحبا ب"الشركات المصرية ضمن اطار خدمة افضل تكلفة أقل".