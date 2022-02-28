لبنان

محاولة احراق أحد فروع "فرنسبنك"... اليكم ما حدث (صورة)

Lebanon 24
28-02-2022 | 06:18
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أقادت مندوبة "لبنان 24" عن محاولة مجموعة من المودعين احراق مبنى "فرنسبنك" في زحلة.
 
وعلى الفور حضرت القوى الامنية الى المكان وتم معالجة الموضوع. 
 
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فرنسبنك

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