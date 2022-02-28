عملية أمنية.. "قوى الأمن" توقف خاطفين طلبوا فدية بقيمة 20 ألف دولار!

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:



"بتاريخ 13-2-2022، توافرت معلومات لدى مخفر مشتى حسن في وحدة الدّرك الإقليمي عن دخول سيّدة وابنتَيها، من الجنسية السورية، إلى الأراضي اللبنانية عن طريق مهرّبين وبطريقة غير شرعية، وهنّ:



ف. ج. (من مواليد عام 1983، سورية الجنسيّة)

م. ز. (من مواليد عام 2003، سورية الجنسيّة)

م. ز. (من مواليد عام 2017، سورية الجنسيّة) "بتاريخ 13-2-2022، توافرت معلومات لدى مخفر مشتى حسن في وحدة الدّرك الإقليمي عن دخول سيّدة وابنتَيها، من الجنسية السورية، إلى الأراضي اللبنانية عن طريق مهرّبين وبطريقة غير شرعية، وهنّ:ف. ج. (من مواليد عام 1983، سورية الجنسيّة)م. ز. (من مواليد عام 2003، سورية الجنسيّة)م. ز. (من مواليد عام 2017، سورية الجنسيّة)

وقد قام باستلامهن كل من:



ح. د. (من مواليد عام 1994، سوري الجنسيّة) الرأس المدبّر

خ. ع. (من مواليد عام 1983، مكتوم القيد)

خ. م. (من مواليد عام1983، سوري الجنسيّة)