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لبنان
عون يوقع مرسوم إحالة قانون موازنة العام 2022 إلى مجلس النواب
Lebanon 24
28-02-2022
|
06:37
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وقع رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم، مرسوم إحالة قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022 إلى مجلس النوّاب.
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