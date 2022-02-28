لبنان

عون يوقع مرسوم إحالة قانون موازنة العام 2022 إلى مجلس النواب

Lebanon 24
28-02-2022 | 06:37
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وقع رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم، مرسوم إحالة قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2022 إلى مجلس النوّاب. 
 
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