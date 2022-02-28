لبنان

عون استقبل وزير الثقافة الإيراني: نجاح مفاوضات فيينا مؤشر سلام لكل المنطقة

Lebanon 24
28-02-2022 | 07:15
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم الإثنين في قصر بعبدا، وزير الثقافة الإيراني محمد مهدي اسماعيلي على رأس وفد، بحضور وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى. 
وشدّد عون خلال اللقاء على أن "السلام بين الشعوب يكفل راحتها"، مؤكداً أن "نجاح مفاوضات فيينا مؤشر سلام لإيران ولكل دول المنطقة". 
بدوره، قال اسماعيلي للرئيس عون: "ايران تقدّر مواقفكم وأنتم تبذلون ما في وسعكم من اجل المحافظة على وحدة لبنان".
وأردف: "عازمون على تعزيز العلاقات مع لبنان في كافة المجالات ونتطلع لاستضافة الأسبوع الثقافي اللبناني في ايران".
 
 
 

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