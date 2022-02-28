بول كنعان: أنا ضد مفهوم السلطة والمعارضة في الرابطة المارونية

توضيح من المحامي بول يوسف كنعانجاءنا من المحامي بول يوسف كنعان الرد الآتي:تعليقاً على الخبر المنشور على موقع Lebanon 24، بتاريخ الإثنين 28 شباط 2022، تحت عنوان "السلطة والمعارضة والمستقلون...هكذا تبدو لوائح الرابطة المارونية"، يهم المحامي بول يوسف كنعان، المرشّح لرئاسة المجلس التنفيذي للرابطة أن يوضح الآتي:1-أفتخر بداية بأن شقيقي هو النائب ابراهيم كنعان، المشهود له بدوره التشريعي والرقابي والوطني على مدى أعوام والمستمر.2-إن ترشحي هو باسم كل الموارنة واعتبر نفسي ممثلاً لكل الموارنة ولكي تكون الرابطة ممثلة لجميع الطاقات المارونية، لأي جهة انتمت، وأنا ضد مفهوم السلطة والمعارضة في الرابطة، لأن همّي الجمع على أساس المشروع الواضح، بما يخدم مصلحة الموارنة ولبنان، بعيداً من الشعارات غير القابلة للتطبيق التي يطلقها البعض، او الغوغائية التي يمارسها آخرون.