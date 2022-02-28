لبنان

البراكس يكشف كم سيزداد سعر صفيحة البنزين.. ماذا قال؟

Lebanon 24
28-02-2022 | 07:50
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قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن "أسعار المشتقات النفطية سترتفع يوم غد في لبنان".
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"OTV"، ذكر البراكس أن "الزيادة على سعر صفيحة البنزين ستكون بحدود الـ10 آلاف ليرة"، مشيراً إلى أن "ارتفاع أسعار النفط عالمياً ساهم بهذا الأمر". 
 
 

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