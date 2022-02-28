لبنان

مبادرة انسانية من لبناني صاحب سلسلة فنادق لابناء الجالية اللبنانية في اوكرانيا

Lebanon 24
28-02-2022 | 08:12
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اعلن نقيب أصحاب المؤسسات السياحية ومالك سلسلة أوتيلات "فينيسيا" في رومانيا الدكتور محمد مراد، أنه "تضامنا مع أبناء الجالية اللبنانية في دولة أوكرانيا، ونظرا للصعوبات الجمة التي يتعرضون لها في هذه الأيام بفعل تداعيات الظروف القاهرة على الأراضي الأوكرانية، وبما أن السلطات الرومانية قد أعلنت فتح حدودها البرية لاستقبال الوافدين من دولة أوكرانيا، فقد أجريت الاتصالات اللازمة مع سفير لبنان في أوكرانيا الأستاذ علي ضاهر، مبديا استعدادي الكامل لاستقبال كل وافد من أفراد الجالية اللبنانية وعائلاتهم، مع تحملي كامل نفقات الإقامة والطعام ونقلهم من الحدود الرومانية - الأوكرانية إلى بوخارست وتأمين السكن اللائق لهم طيلة فترة وجودهم في رومانيا، حيث إني سأضع الفنادق التي أديرها في تصرفهم. ولتأمين حسن سير هذه الترتيبات، أرجو الاتصال على رقمي السيد عبد حليمة 0040785113803 والسيد قاسم قاسم 0040784454454".
المصدر: الوكالة الوطنية
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