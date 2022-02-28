لبنان

"آلاء" خرجت ولم تعد.. هل تعرفون عنها شيئاً؟ (صورة)

Lebanon 24
28-02-2022 | 09:16
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة  البلاغ الاتي:
"تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:-  آلاء خالد توفيق (مواليد عام 2003، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 24-2-2022 منزل ذويها الكائن في بلدة البيرة -عكار ولم تعد لغاية تاريخه.
 

 
لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بمخفر القبيّات في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 350001-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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