لبنان

المساعدات السعودية والفرنسية تعود الى لبنان... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-02-2022 | 09:29
A-
A+
Doc-P-924429-637816626628184579.jpg
Doc-P-924429-637816626628184579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.
 
قالت "العربية" أن المملكة العربية السعودية وفرنسا قاما ببحث الأوضاع في لبنان وكيفية دعم الشعب اللبناني، وتوافقا على تمويل مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني.

وتم الاتفاق على "تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني. وكخطوة أولى، العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لتقديم الدعم في هذا الخصوص، الذي يأتي على شكل مشاريع خيرية وإنسانية عدة تعنى بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان، ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة كورونا وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، والمساهمة في تمويل أعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضررا، وجار إنشاء آلية العمل المشتركة المتفق عليها بين الجانبين لتقديم الدعم إلى الشعب اللبناني وتمويل بعض أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة والمساعدة الشعبية في لبنان".
 
كما أشارت قناة "العربية" الى أن السعودية تتبرع بـ 36 مليون دولار للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:12 | 2022-02-28
13:11 | 2022-02-28
12:06 | 2022-02-28
13:33 | 2022-02-28
13:39 | 2022-02-28
12:44 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website