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لبنان
المساعدات السعودية والفرنسية تعود الى لبنان... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
28-02-2022
|
09:29
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التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس.
قالت "العربية" أن المملكة العربية السعودية وفرنسا قاما ببحث الأوضاع في لبنان وكيفية دعم الشعب اللبناني، وتوافقا على تمويل مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني.
وتم الاتفاق على "تمويل مشاريع إنسانية أولية عدة لمساعدة الشعب اللبناني. وكخطوة أولى، العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية وفرنسا لتقديم الدعم في هذا الخصوص، الذي يأتي على شكل مشاريع خيرية وإنسانية عدة تعنى بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان، ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة كورونا وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، والمساهمة في تمويل أعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضررا، وجار إنشاء آلية العمل المشتركة المتفق عليها بين الجانبين لتقديم الدعم إلى الشعب اللبناني وتمويل بعض أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة والمساعدة الشعبية في لبنان".
كما أشارت قناة "العربية" الى أن السعودية تتبرع بـ 36 مليون دولار للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة.
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