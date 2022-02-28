استأجر "رافعة" للتعبير عن حبه... اليكم ما فعله (صور)

اراد احد المواطنين التقاط صور مميزة لخطيبته على الكورنيش البحري في مدينة الميناء فإستعان برافعه كبيرة حيث ربط بها ارجوحه مزينه بالازهار والاعشاب.

وجلست خطيبته في وسط الارجوحة التي تمركزت فوق مياه بحر الميناء مرتدية فستانا زهريا.