عثر عليه جثة هامدة (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن العثور على المواطن "علاء بدره" جثة هامدة بالقرب من منزله.

وفي التفاصيل، وجد مصاباً بطلق ناري في عنقه في محلة السوق العريض في طرابلس وقد حضرت فرق الصليب الاحمر اللبناني الى المكان وعملت على نقله الى احد مستشفيات المنطقة.