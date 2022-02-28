بالشمع الأحمر... اغلاق "سوبرماركت" مخالف (صورة)

في اطار حملة ضبط أسعار السلع الاستهلاكية والحد من المخالفات للتسعيرة الرسمية ، سطر مفتشو وزارة الاقتصاد محضر ضبط بحق سوبرماركت القواس – فرع مجدليون لمخالفتها الأسعار الرسمية المحددة لبعض السلع وعدم وضع التسعيرة على أصناف أخرى.وبناء عليه ، أشار النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان بإقفال السوبرماركت المذكور بالشمع الأحمر . وقام عناصر من المديرية العامة للأمن العام بتنفيذ هذا القرار حيث تم وضع نسخة عن المحضر لصقاً على باب السوبرماركت وختمه بالشمع الأحمر .وجاء في مضمون المحضر " تم اقفال سوبرماركت القواس – فرع مجدليون ( صيدا) بالشمع الأحمر من قبل المديرية العامة للأمن العام لعدم مطابقة أسعار البضاعة المعروضة على الرفوف مع الصندوق وعدم اعلان الأسعار على العديد من الأصناف وذلك بناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان عطفاً على محضر ضبط مخالفة بحق السوبرماركت من قبل وزارة الاقتصاد ".