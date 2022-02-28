الدفاع المدني احتفل بيومه العالمي.. مولوي: مصر على إنجاز ملف تثبيت المتطوعين

أقام المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار حفلا، في مقر العمليات المركزية في تحويطة فرن الشباك، عشية الإحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني، برعاية وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، ومشاركة ممثل السفيرة الفرنسية آن غريو ملحق الأمن الداخلي إريك أوشيني وضابط الإرتباط الفرنسي المنتدب إلى المديرية العامة للدفاع المدني غاييل ميلفر والمسؤولين عن المساعدات الخارجية في مديرية التعاون الأمني والدفاع DCSD التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية نائب المدير باتريك فيسانت وكوكب غميد، وقائد فوج إطفاء بيروت العقيد ماهر العجوز على رأس وفد من ضباط الفوج، ورؤساء الوحدات والأقسام في الدفاع المدني ومجموعة من العناصر من موظفين ومتطوعين.وشهد الحفل تدشين القسم الثاني من مركز التدريب على الاطفاء في الأماكن المغلقة الممول من الدولة الفرنسية، والذي كان أطلق عليه تسمية "مركز شهداء 4 آب 2020".خطاروقال خطار: "نجتمع اليوم لتدشين المرحلة الثانية من مشروع "مركز التدريب على اطفاء الحرائق في الأماكن المغلقة" التي تشكل حلقة إضافية في تعزيز البيئة الآمنة للسكان لما تحققه من تعزيز لقدرات الدفاع المدني وأفواج الاطفاء لتمكينهم من مواجهة الحرائق في الأبنية المغلقة وإنقاذ الأرواح المحاصرة بمخاطر أقل. وإذا تمكنا اليوم من افتتاح المرحلة الجديدة، فيعود ذلك الى التزام فرنسا بلبنان الذي عبر عنه فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون بعد يومين من الإنفجار الذي دمر المرفأ وهز العاصمة، التزام مستمر بحكم علاقة خاصة بدأت منذ بداية القرن الماضي".وأضاف مخاطبا مولوي: "إنه إنجاز إضافي يتحقق بعد توليكم وزارة الداخلية والبلديات وقد حرصتم شخصيا على تسريع انطلاقته لما رأيتم فيه من تعزيز لقدرات الدفاع المدني، ولا يخفى على أحد اهتمامكم بالدفاع المدني ووضعه في سلم أولوياتكم واهتمامكم وأولويتموه كل الإهتمام ولا سيما لجهة الوصول بقضية تثبيت متطوعيه الى خواتيمها بإجراء المباراة التي نص عليها القانون. ولا يسعني إلا ان أوجه لكم الشكر والتحية باسمي ونيابة عن كل واحد منهم، آملين جميعا ان تتكلل مسيرتكم بالنجاح في أكثر الظروف حراجة ودقة".وختم: "نجدد الشكر لفرنسا ونصرتها الدائمة لقضايا لبنان، كما نعرب عن أكبر التقدير لشخصكم الملتزم بسلامة الناس واطمئنانهم التي يحرص الدفاع المدني على تحقيقها رغم امكاناته المتواضعة أمام جسامة المهمة".مولويأما وزير الداخلية فقال: "إنها المرة الثانية التي أزور فيها هذا المقر، مقر العمليات في الدفاع المدني وهذا الامر تعرفونه، وتشعرون به وتلمسوه هو ايمان مني بأهمية هذه المؤسسة والعمل الذي يقوم به عناصر ومتطوعو الدفاع المدني وإدارتهم، بأهمية العمل الكبير الذي يقومون به بزرع الحياة في كل اماكن الخطر والغابات والبيوت".أضاف: "في اليوم العالمي للدفاع المدني أحببت أن أكون معكم، لأعايدكم وأعايد لبنان بكم، وأؤكد لكم أنني معكم مثلما دائما كنت معكم، ومنذ اليوم الاول في الوزارة كان عندي ايمان كبير بهذه المؤسسة، وقد لمستم ايماني بوقوفي الى جانبكم وتلبية مطالبكم، وأهمها مطلب تثبيت المتطوعين وقد قلت إنه سيتم منذ اليوم الأول، قلت إنني سأنجز هذا الملف المحق وأنتم تعرفون أنني عملت منذ اليوم الاول لوضع هذا الملف على الطريق الصحيح، وحتى يتم الحديث مع المراجع المختصة لتأمين التمويل، وبالتالي يتم تعيين اللجان الفاحصة وقد اجتمعت مع رئيسها منذ يومين، حيث ستجتمع اللجنة لوضع الخطوات العملية السريعة جدا والتي أحرص على متابعتها يوميا وحيث يتم وضعي بكل التفاصيل حتى يصل كل عنصر من متطوعي الدفاع المدني الى حقه القانوني الذي يجب ان يأخذه. أما على صعيد تجهيزات الدفاع المدني، فيعرف العميد خطار وقوفي الدائم الى جانبه لتوفير كل التجهيزات والادوات لتكون بين هؤلاء الابطال الرجال الذين لا يبخلون بسلامتهم وحياتهم من اجل سلامة المواطنين، وانقاذهم من الاخطار الطبيعية والمفتعلة في بعض الاحيان".وتابع: "في اليوم العالمي للدفاع المدني، أؤكد وقوفي الى جانب كل واحد منكم حتى يتابع المهمة التي يقوم بها من اجل انقاذ الوطن كل بيت كل مواطن وكل شجرة على ارض لبنان. وفي هذه المناسبة وبحضور ممثل سفيرة فرنسا اتوجه بالشكر لجمهورية فرنسا، على الجهد الكبير والتضحيات الكبيرة وعلى دعمها الكبير وعلى المعدات والتجهيزات التي تزود بها هذه المؤسسة، وفي مرات عديدة وبالتنسيق مع مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار، لتقديم ما امكن من مساعدات لتمكين هذه المؤسسة من الاستمرار في ظل هذه الظروف الصعبة".وختم: "مثلما وعدتكم سابقا بمتابعة مطالبكم المحقة أتيت اليوم لأعايدكم بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني لأؤكد لكم أنكم في وقت قريب، ستجدون اللجنة مجتمعة لتضع مسارات الامتحانات المحصورة بكم بكل عناية مع الاخذ بالاعتبار تضحياتكم وجهودكم وسنوات خبراتكم واعماركم لتأتي نتيجة المباراة عادلة ومحقة لانصاف المتطوعين وتثبيتهم".مناورةوفي ختام الحفل توجه مولوي وخطار وأوشيني والحاضرون لمتابعة مناورة نفذها عناصر من الدفاع المدني داخل القسم الثاني من مركز التدريب، تحاكي فرضية نشوب حريق في الطوابق العليا من مبنى مرتفع، وعاينوا ما اكتسبه العناصر من خبرات متقدمة في مجالي الإطفاء والإنقاذ بفضل ما وفره المركز الحديث من فرص لتطوير مهارات العناصر في تنفيذ المهمات الموكلة اليهم.