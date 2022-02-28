لبنان

اجتماع للجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع مبنى إهراءات القمح

Lebanon 24
28-02-2022 | 10:54
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انعقدت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة موضوع مبنى إهراءات القمح في مرفأ بيروت المعرّض للسقوط إجتماعاً عصر اليوم في مكتب وزير العدل القاضي هنري الخوري، شارك فيه الى الوزير الخوري وزير الدفاع الوطني العميد موريس سليم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر.
وقد تم وضع تقرير، بناء على توصية لآخر جلسة لمجلس الوزراء، يتضمن خطة عمل مفصلة لمعالجة موضوع الإهراءات، على أن يتم إيداع التقرير لدى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لرفعه الى المجلس.
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