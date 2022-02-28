العرم تفقد اللواء اللوجستي في كفرشيما: دوركم أساسي ومكمل لأي مهمة يقوم بها الجيش

تفقد رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن أمين العرم، قبل ظهر اليوم، اللواء اللوجستي في كفرشيما، حيث اجتمع بالضباط والعسكريين، واستمع إلى إيجاز حول المهمات التي ينفذها اللواء والصعوبات التي يواجهها، ثم جال في أقسامه ومشاغله والمديريات التابعة له.وتوجه العرم إلى العسكريين بكلمة أشاد فيها ب"الانجازات التي تم تحقيقها في مجالات عملهم، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبخاصة التطور التقني الملحوظ الذي شهده اللواء في الآونة الأخيرة"، وقال: "لقد تميز أداؤكم بمستوى عال من الانضباط والصلابة والإصرار والاندفاع، رغم قلة الموارد، من خلال تقديم المساندة اللوجستية إلى القطع العملانية على مساحة الوطن".أضاف: إن دوركم لا يقل أهمية عما تقوم به القطع العملانية، إنما هو دور فاعل وأساسي ومكمل لأي مهمة يقوم بها الجيش".