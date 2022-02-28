مصرف لبنان يعلن سعر دولار "صيرفة" اليوم.. كم بلغ؟

أصدر مصرف لبنان بياناً، اليوم الإثنين، أعلن فيه أنّ "حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم، بلغ 73 مليون دولار أميركي بمعدل 20200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

وأضاف البيان: " على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".