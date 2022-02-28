12 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى1068710.

كما وسجل لبنان 12 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10091.