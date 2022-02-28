اجتماعٌ نيابي - قانونيّ بشأن تحديث قانون البلديات

عقدت اللجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة ظهر اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: آلان عون، الوليد سكرية ووهبه قاطيشا.كما حضر رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، عن وزارة الداخلية والبلديات مديرة الادارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن أبو الحسن، لجنة القوانين والانظمة المنبثقة عن لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المنتسبين الى منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة، عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية الدكتور أندريه سليمان وسابين حايك.وتابعت اللجنة درس تحديث قانون البلديات من خلال بحث اقتراحات القوانين الواردة الى اللجنة في هذا المجال وإجراء التعديلات اللازمة، بالتعاون مع لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المنتسبين الى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة وممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.واستكملت اللجنة مناقشة المواد 83 ولغاية 86، واستمعت الى رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول الأمور المتعلقة بموضوع التوظيفات، كما عدلت بعض المواد، على أن يصار الى البت بباقي المواد في جلسات لاحقة.