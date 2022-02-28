لبنان

اجتماعٌ نيابي - قانونيّ بشأن تحديث قانون البلديات

Lebanon 24
28-02-2022 | 11:57
A-
A+
Doc-P-924483-637816719168179339.jpg
Doc-P-924483-637816719168179339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت اللجنة الفرعية لتحديث قانون البلديات المنبثقة عن لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة ظهر اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب: آلان عون، الوليد سكرية ووهبه قاطيشا.
 
كما حضر رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، عن وزارة الداخلية والبلديات مديرة الادارات والمجالس المحلية بالتكليف فاتن أبو الحسن، لجنة القوانين والانظمة المنبثقة عن لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المنتسبين الى منظمة المدن والحكومة المحلية المتحدة، عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية الدكتور أندريه سليمان وسابين حايك.
 
وتابعت اللجنة درس تحديث قانون البلديات من خلال بحث اقتراحات القوانين الواردة الى اللجنة في هذا المجال وإجراء التعديلات اللازمة، بالتعاون مع لجنة رؤساء البلديات اللبنانية المنتسبين الى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة وممثل المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.
 
واستكملت اللجنة مناقشة المواد 83 ولغاية 86، واستمعت الى رئيسة مجلس الخدمة المدنية حول الأمور المتعلقة بموضوع التوظيفات، كما عدلت بعض المواد، على أن يصار الى البت بباقي المواد في جلسات لاحقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:02 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:12 | 2022-02-28
13:11 | 2022-02-28
12:06 | 2022-02-28
13:33 | 2022-02-28
13:39 | 2022-02-28
12:44 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website