انجازٌ جديد.. مهندسان لبنانيان يفوزان بجائزة ضمن منتدى عالمي للشركات الناشئة

فاز المهندسان اللبنانيان محمد إبراهيم ومحمد شعبان من إقليم الخروب بالجائزة الثالثة لمنتدى "Mit entreprise" للشركات الناشئة الأكثر شهرة في العالم، وذلك في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، برعاية وحضور سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز.

وأسس المهندسان اللبنانيان شركة ناشئة تم اختيارها كواحدة من أفضل 12 شركة في جميع أنحاء العالم في معرض "Global Innovation and Enterprise".

أما الإختراع (Hexafresh) الذي فاز بالجائزة، فهو جهاز تكنولوجيا التحكم بالمناخ الشخصي الجديد الذي يبرّد وينقّي ويزيل الرطوبة وينعش مناطق محددة.

والاختراع هذا عبارة عن جهاز محمول لا يحتاج إلى أي عملية تصريف أو إعادة تعبئة مياه، ويستخدم تقنية تبريد صديقة للبيئة، علماً أن وحدة التكييف فيه تغطي حجماً كروياً محدداً يبلغ 1.8 متراً مكعباً وتتطلب إستهلاكاً كهربائياً أقل بنسبة 75٪ مقارنةً بالتكييفات التقليدية.