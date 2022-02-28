لبنان

بيانٌ جديد من وزارة المالية.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
28-02-2022 | 12:26
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صدر عن وزارة المالية البيان الآتي:
 
وقع وزير المالية يوسف الخليل قراراً "مدد بموجبه لغاية 10/03/2022 ضمنا، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2021 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها".
 
كما وقع الخليل قرارا آخر "مدد بموجبه لغاية 31/03/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والاجور (ر5) والكشوف السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن اعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
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