تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، اليوم الإثنين، أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر شباط 2022 هو التالي: 6.888 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.وأشارت إلى أنّ قيمة المقطوعية الشهرية لاشتراك 5 أمبير هي 50 ألف ليرة، وتصبح 120 ألف ليرة لاشتراك بقدرة 10 أمبير، وفق بيان الوزارة.وفي ما خص المُشتركين ضمن المناطق التي ترتفع عن 700 متر، فإنّ سعر الكيلوواط سيحتسب لديهم بـ7.576 ليرة لبنانية.