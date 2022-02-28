بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنه تمّ البدء بتحويل أموال المساعدات الاجتماعية الخاصة بموظفي القطاع العام إلى المصارف.



ووفقاً للمصادر المتابعة، فإن قيمة المبالغ المدفوعة تأتي بناءً للقرارات والمراسيم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمنشورة في الجريدة الرّسمية. ووفقاً للمصادر المتابعة، فإن قيمة المبالغ المدفوعة تأتي بناءً للقرارات والمراسيم الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء والمنشورة في الجريدة الرّسمية.