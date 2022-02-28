بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً

قالت مصادر في وزارة الطاقة لـ"لبنان24"، اليوم الاثنين، إنّ "تسعيرة المحروقات الجديدة ستصدرُ صباح غدٍ الثلاثاء كالمعتاد وقد جرى توقيعها اليوم في الوزارة"، مشيرة إلى أنّ "مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 20200 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين على أساسه".



وأشارت المصادر عينها إلى أن نسبة الـ15% من سعر الصفيحة ستكون على أساس دولار السوق الموازية والذي سيتحدّد بـ20705 ليرة لبنانية.



ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن يشهد سعر صفيحة البنزين تغييراً طفيفاً، إذ من المتوقع أن يرتفع ثمنها بين 7 و 12 ألف ليرة لبنانية.