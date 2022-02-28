لبنان

من وهاب.. تغريدة مباشرة عن بوتين

Lebanon 24
28-02-2022 | 15:12
A-
A+
Doc-P-924548-637816833445605001.jpg
Doc-P-924548-637816833445605001.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بعض الإعلام الغربي يسوق للخسارة الروسية: 1-بوتين لن يحتل المدن 2- يريد تدمير البنية العسكرية وقد دمرها 3- يريد فرض شروطه وسيفرضها. بإختصار بوتين لن يخسر الحرب مهما كلفه الأمر".
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:32 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:33 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-02-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:02 | 2022-02-28
17:42 | 2022-02-28
17:27 | 2022-02-28
17:16 | 2022-02-28
17:00 | 2022-02-28
16:56 | 2022-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website