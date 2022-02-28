من وهاب.. تغريدة مباشرة عن بوتين

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "بعض الإعلام الغربي يسوق للخسارة الروسية: 1-بوتين لن يحتل المدن 2- يريد تدمير البنية العسكرية وقد دمرها 3- يريد فرض شروطه وسيفرضها. بإختصار بوتين لن يخسر الحرب مهما كلفه الأمر".