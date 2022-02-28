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لبنان
هذا ما أعلنه وزير العمل عن الاستثمارات والبطالة في لبنان
Lebanon 24
28-02-2022
|
15:27
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قال وزير العمل مصطفى بيرم إنّه "لا إقبال على الاستثمارات في لبنان بسبب الأزمة المالية والاقتصادية"، موضحاً أن "العمالة الوافدة تنافس العمالة اللبنانية"، وأضاف: "من هنا انطلقنا بدعم اليد العاملة اللبنانية ونحاول فتح الأبواب أمامها وهذا الأمر بحاجة لوقت لكي يتظهر أكثر ".
وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، شدّد بيرم على دور وزارة العمل باعتبار أنها "ترسم السياسة العمالية"، مؤكداً رفضه أي التفاف على لجنة المؤشر وقراراتها.
وعن البطالة، أشار بيرم إلى أننا "نفتقد في لبنان لأرقام دقيقة تتعلق بنسبة البطالة"، وأضاف: "قبل الأزمة،
كانت البطالة مقنّعة أمّا اليوم فهي زائدة، واليوم هناك طلب على اليد العاملة اللبنانية في عدة مجالات خصوصاً اننا لم نعد نعيش ثقافة الرفاه".
كذلك، لفت بيرم إلى أن "موازنة وزارة العمل غير كافية"، وأضاف: "سأعمل وأجتهد بما هو متاح، وعلينا التفكير خارج الصندوق تبعاً لفلسفة ادارة الأزمة اضافة الى الأداء الروتيني المتوجب علينا في الوزارة".
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