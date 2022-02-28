لبنان

حقائق جديدة عن مخزون القمح في لبنان.. وزير الاقتصاد يكشف الكثير

Lebanon 24
28-02-2022 | 16:15
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كشف وزير الاقتصاد أمين سلام أنّ "مخزون القمح في لبنان يكفي لشهر واحد"، موضحاً أن "البلد يواجه مشكلة بالمخزون الاحتياطي للقمح منذ ما قبل الأزمة الأوكرانية، وقد بدأت وزارة الاقتصاد تجهيز دراسة لإنشاء إهراءات للقمح في طرابلس والبقاع". 
وأشار سلام إلى أن "نسبة الالتزام باستيراد القمح من أوكرانيا كانت بين 40 و60% من حجم حاجة لبنان"، لافتاً إلى أنّ "القمح الاوكراني هو من النوع الذي يمكن استخدامه في صناعة الخبز العربي".
وأضاف: "لدينا شحنات من القمح تم شراؤها من روسيا وأوكرانيا لا تزال في بواخر راسية في المياه الاقليمية وستصل تباعاً الى لبنان ولن تتأثر بالنزاع الروسي الأوكراني، وموضوع تشديد العقوبات على روسيا سيصعب استيراد القمح من روسيا ونبحث عن البدائل وقد تكون من رومانيا وبلغاريا".
ولفت سلام إلى أنه "المتابعة مستمرة مع مختلف الجهات منذ ما قبل الأزمة في أوكرانيا وذلك لتأمين القمح في حال واجه لبنان أي شحّ بمخزون القمح"، وأضاف: "هناك محادثات إيجابية مع الولايات المتحدة الأميركية بشأن موضوع استيراد القمح منذ 3 أشهر. لقد درسنا أن تقدم الولايات المتحدة هبات من القمح عن طريق منظمة الغذاء العالمي".
 

لبنان

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