3 جرحى بحادث سير في صيدا

أصيب ثلاثة أشخاص بحادث سير بين 3 سيارات على البوليفار الشرقي لمدينة صيدا، بالقرب من حلويات غرمتي وقبلاوي.



وعمل عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة الشهيد معروف سعد على نقل إصابة، فيما عمل الصليب الأحمر إلى اسعاف اثنين ونقلهما الى مستشفى غسان حمود في المدينة للمعالجة.