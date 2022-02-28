لبنان

"المخابرات" توقف مُطلق نارٍ في طرابلس

Lebanon 24
28-02-2022 | 16:04
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أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ا.م" في محلة قبر الزينة - طرابلس، لاقدامه بأوقات سابقة بإطلاق النار في الهواء وهو بحالة السكر الظاهر.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد أحيل الموقوف الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.
 
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