"المخابرات" توقف مُطلق نارٍ في طرابلس

أوقفت دورية من مخابرات الجيش المدعو "ا.م" في محلة قبر الزينة - طرابلس، لاقدامه بأوقات سابقة بإطلاق النار في الهواء وهو بحالة السكر الظاهر.ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد أحيل الموقوف الى الجهات المختصة لاجراء المقتضى القانوني بحقه.