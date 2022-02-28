15
o
بيروت
18
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مفاعيل بيان وزارة الخارجية قد انتهت
Lebanon 24
28-02-2022
|
17:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" عن اعتقادها ان مفاعيل بيان وزارة الخارجية عن الحرب الروسية على أوكرانيا انتهت.
وأشارت إلى أن "العمل منصبّ على مواكبة تداعيات ما يجري على الوضع في لبنان سواء لناحية الأمن الغذائي أو غير ذلك".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
مواضيع ذات صلة
بعد غزوها اوكرانيا... ديزني تعلق طرح أفلامها في دور السينما في روسيا!
Lebanon 24
بعد غزوها اوكرانيا... ديزني تعلق طرح أفلامها في دور السينما في روسيا!
01/03/2022 09:40:13
01/03/2022 09:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ميدفيديف: روسيا لم تعد بحاجة لعلاقات ديبلوماسية مع الغرب وستواصل عملياتها في اوكرانيا حتى تحقيق الاهداف
Lebanon 24
ميدفيديف: روسيا لم تعد بحاجة لعلاقات ديبلوماسية مع الغرب وستواصل عملياتها في اوكرانيا حتى تحقيق الاهداف
01/03/2022 09:40:13
01/03/2022 09:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات للـ"ال بي سي": السفارة الروسية في لبنان تنظم ندوة صحافية يوم الاحد تشرح فيها الموقف الروسي الرسمي من الاحداث الميدانية بين روسيا واوكرانيا ومن بيان الخارجية اللبنانية
Lebanon 24
معلومات للـ"ال بي سي": السفارة الروسية في لبنان تنظم ندوة صحافية يوم الاحد تشرح فيها الموقف الروسي الرسمي من الاحداث الميدانية بين روسيا واوكرانيا ومن بيان الخارجية اللبنانية
01/03/2022 09:40:13
01/03/2022 09:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف عن الحرب بين روسيا واوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف عن الحرب بين روسيا واوكرانيا (فيديو)
01/03/2022 09:40:13
01/03/2022 09:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اوكرانيا
روسيا
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
13:11 | 2022-02-28
28/02/2022 01:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
14:12 | 2022-02-28
28/02/2022 02:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
13:33 | 2022-02-28
28/02/2022 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
Lebanon 24
سعر دولار "صيرفة".. هكذا سيتغيّر اليوم
02:45 | 2022-02-28
28/02/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الغضب الروسي آت ٍ؟
Lebanon 24
الغضب الروسي آت ٍ؟
05:00 | 2022-02-28
28/02/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:34 | 2022-03-01
بالتفاصيل.. هذه آخر المستجدات بشأن اللبنانيين في أوكرانيا
02:30 | 2022-03-01
أخبار سارة للمضمونين.. تعويضات نهاية الخدمة على الـ 8000 ورفع الحد الأدنى للأجور قريباً!
02:24 | 2022-03-01
هل سينقطع البنزين؟ أبو شقرا يجيب ويكشف
02:15 | 2022-03-01
آل فتوش يتحرّكون "خارج تحالفاتهم التقليدية"
02:11 | 2022-03-01
الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية: لاقرار قانون الدولار الطالبي
02:07 | 2022-03-01
بيانٌ من "الأحوال الشخصيّة" يرتبط بالانتخابات.. هذا ما جاء فيه
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
01/03/2022 09:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
01/03/2022 09:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
01/03/2022 09:40:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact