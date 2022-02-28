مفاعيل بيان وزارة الخارجية قد انتهت

أعربت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" عن اعتقادها ان مفاعيل بيان وزارة الخارجية عن الحرب الروسية على أوكرانيا انتهت.

وأشارت إلى أن "العمل منصبّ على مواكبة تداعيات ما يجري على الوضع في لبنان سواء لناحية الأمن الغذائي أو غير ذلك".

(اللواء)