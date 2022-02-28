لبنان

لبنان الرسمي منشغل بزيارة مسؤولين أجانب هذا الأسبوع

Lebanon 24
28-02-2022 | 17:27
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لفتت مصادر سياسية عبر "اللواء" إلى أن "لبنان الرسمي سينشغل بزيارة عدد من المسؤولين الأجانب هذا الأسبوع، فيما لم يتأكد بعد موعد زيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود آموس هوكشتاين، في وقت اثار فيه توقيت زيارة وفد الخزانة الأميركية الذي ضم النائب الأوّل لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة الإرهاب بول أهرين، ونائبه أريك ماير إلى بيروت، والاجتماع مع الرئيس ميقاتي بحضور السفيرة الأميركية دورثي شيا، أكثر من سؤال، بالتزامن مع الحرب الروسية - الأوكرانية.
المصدر: اللواء
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