لبنان

علّوش لـ"الأنباء" الكويتية: أؤيّد المشاركة الكثيفة في الانتخابات

Lebanon 24
28-02-2022 | 18:02
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رأى نائب رئيس تيار "المستقبل" النائب السابق د. مصطفى علوش أن "المنطق الأخلاقي والمتجرد للدول المستقلة بقراراتها وخياراتها، يقضي بشجب أي اعتداء تنفذه دولة على دولة أخرى، وهو ما ارتآه وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب صوابا، فأصدر بيان تنديد باجتياح روسيا لجارتها أوكرانيا، إلا ان لبنان الممسوك بالقبضة الإيرانية، والذي تتجاذبه مصالح وسياسيات داخلية وخارجية، وضعت بوحبيب امام خيارين لا ثالث لهما، اما ان يلتزم الصمت بحجة ان لبنان دولة محايدة، واما ان يقول ما تفرضه القيم الإنسانية والأخلاقية للدول، فاختار التنديد.
ولفت علوش في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية إلى ان "ردود الفعل على بيان وزارة الخارجية زوبعة في فنجان، إذ كان أجدى بمن يطالب باستقالة الوزير بو حبيب، ان يتوجّه مباشرة الى رئيس الجمهورية ميشال عون بهذا الخصوص، بدلا من ان يستعرض شعبويا عبر وسائل الإعلام، خصوصا ان بوحبيب من حصة الرئيس عون في الحكومة، صاحب القول الفصل في موضوع استقالته من عدمها، علما أنه لا القصر الجمهوري سيطلب من الوزير بوحبيب تقديم استقالته، ولا الأخير سيعطي المتضررين من بيانه هدية مجانية، ونقطة على السطر".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
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