غادة عون تستمع الى رئيس جمعية المصارف ومصرفيين

باشرت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تحقيقاتها في عدد من الملفات المتصلة بمصرف لبنان، واستمعت أمس إلى بعض رؤساء مجلس الإدارة، ومن بينهم رئيس جمعية المصارف صفير، على ان تستمع للباقين اليوم الثلاثاء وبعد غد الخميس.وفي هذا السياق، كتبت" الاخبار": 800 ورقة تتضمّن أدلّة وتقارير قدمتها مجموعة حقوقيين ضمن شكوى جزائية تنظر فيها القاضية غادة عون.الشكوى تتضمن أرقاماً عن قروض مُنِحت لغير المستحقين وتقريراً فنياً حول التلاعب بموازنات المصرف المركزي، ومجموعة وثائق وأدلّة تتضمن معلومات موثّقة.وفي هذا الإطار، استمعت عون أمس إلى رئيس جمعية المصارف، رئيس مجلس إدارة بنك بيروت، سليم صفير ورئيس مجلس إدارة بنك عوده سمير حنا. فيما لم يحضر رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر سعد الأزهري وقدّم تقريراً طبياً لنحو ساعتين ونصف ساعة، أجاب صفير عن سيل من أسئلة المدعية العامة. والأمر نفسه جرى مع حنا الذي ردّ عقب خروجه على سؤال حول طبيعة الأسئلة التي طُرِحت عليه، بالقول: "ما بقي شي ما سألت عنو".