17
o
بيروت
24
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مرضى غسل الكلى في كارثة حقيقية!
Lebanon 24
28-02-2022
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت نجلة حمود في الأخبار:
ازدادت معاناة مرضى غسل الكلى في مستشفى عكار ــــ رحال نتيجة عدم التزام المستشفى بمواعيد الجلسات وإبلاغ بعضهم بتأجيلها من دون معرفتهم بالأسباب، ما يشكّل خطراً على حياة مرضى يفترض أن يخضعوا لجلستين أو ثلاث أسبوعياً من دون أي تأجيل. «يبدو أننا ندفع ثمن المشاكل والخلافات العائلية والمالية في المستشفى»، يقول أحد المرضى لـ«الأخبار» بعد تغيير إدارته جراء خلافات عائلية، «وللأسف الوضع من سيئ الى أسوأ»، علماً بأن مستشفى عكار ــــ رحال و«مركز اليوسف الاستشفائي» (أكبر المراكز الصحية في عكار)، هما الوحيدان في المحافظة اللذان يعالجان مرضى الكلى. ومع بلوغ الأخير قدرته الاستيعابية القصوى، لم يعد أمام المرضى سوى انتظار مصيرهم أو التوجه إلى مستشفيات طرابلس وبيروت وغيرهما في رحلات مكلفة مادياً ومنهكة للمرضى صحياً.
مصادر طبية في مستشفى رحال أكدت لـ«الأخبار» أن الإدارة «تتأخر في تأمين المواد الضرورية ما يدفع الى إغلاق المركز وتأخير الجلسات، ويهدد حياة 75 مريضاً يتلقون العلاج، وعند المراجعة يكون الجواب أن هناك أزمة على صعيد كل لبنان». فيما قالت مصادر في مركز اليوسف الاستشفائي إنه «لا قدرة على تحمل أعباء مزيد من المرضى، ولا قدرة لنا على الاستمرار. نستقبل المرضى من كل الجهات الضامنة، لكن وضع غير المنتسبين إلى الجهات الضامنة صعب للغاية لعدم وجود سقف مالي كاف». وأوضحت أن المركز «يعالج 140 مريضاً، 55 منهم على نفقة الوزارة، وكل منهم يحتاج إلى ثلاث جلسات أسبوعياً ما يعني أن الكلفة الشهرية لهؤلاء تتجاوز 390 مليون ليرة، ما يحتم تجاوز السقف المالي، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية 10 أضعاف السعر الرسمي».
مصادر طبية في عكّار استغربت لامبالاة وزارة الصحة وتعاملها باستخفاف مع المحافظة اللبنانية الأكبر التي تعاني إجحافاً في السقوف المالية، ما يمنع المرضى من تلقي العلاج. ولفتت إلى أن وزير الصحة فراس الأبيض أوفد، قبل فترة، مدير العناية الطبية الدكتور جوزيف الحلو الى مركز اليوسف بعدما أعلن الأخير عجزه عن استقبال المرضى على نفقة الوزارة لعدم توفر السقوف المالية. إلا أن «وعود الوزارة بزيادة السقوف المالية لمستشفيات عكار وتأمين سقف مالي منفصل لمرضى الكلى، لم تبصر النور وبقيت كلاماً هدفه امتصاص النقمة». ولفتت إلى أن «الأخطر هو عجز الوزارة عن متابعة وضع مستشفى حلبا الحكومي، وعدم وضعه في الخدمة الفعلية، رغم الأزمة الصحية والمالية، وهو ما كان الحلو قد وعد به». ونبّهت الى «أننا أمام أزمة فعلية تهدد حياة المرضى. والحل هو بافتتاح قسم غسل الكلى في مستشفى حلبا الحكومي. وسبق أن طالبنا بتأمين ثمانية الى عشرة أجهزة لافتتاح القسم، لكن من دون جدوى. الوزارة طلبت افتتاح القسم بالأجهزة الموجودة، علماً بأن خمسة من الأجهزة تم شراؤها مستعملة مع بداية جائجة كورونا، وهي غير صالحة للاستخدام وغير آمنة لصحة المرضى»!
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
Lebanon 24
بالأرقام.. هكذا سيُصبح سعر البنزين غداً
14:12 | 2022-02-28
28/02/2022 02:12:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. المفاجأة كبيرة بثمن الكيلوواط!
13:11 | 2022-02-28
28/02/2022 01:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
بُشرى لجميع الموظفين.. ما الجديد؟
13:33 | 2022-02-28
28/02/2022 01:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الحسابات في المصارف.. إليكم ما يحصل مطلع كل شهر!
Lebanon 24
خبرٌ عن الحسابات في المصارف.. إليكم ما يحصل مطلع كل شهر!
12:06 | 2022-02-28
28/02/2022 12:06:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يعلن سعر دولار "صيرفة" اليوم.. كم بلغ؟
Lebanon 24
مصرف لبنان يعلن سعر دولار "صيرفة" اليوم.. كم بلغ؟
11:01 | 2022-02-28
28/02/2022 11:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:38 | 2022-03-01
وفد تقني وآخر موسع من صندوق النقد في بيروت... الشامي لـ" لبنان 24" : كل المواضيع قيد البحث
04:54 | 2022-03-01
لقاءات ديبلوماسيّة في السراي.. ميقاتي يجتمع مع وفدٍ من صندوق النقد
06:44 | 2022-03-01
عون لوفد الخزانة الاميركية: لبنان مستمر في مكافحة الفساد
06:31 | 2022-03-01
"حزب الله" ينفي هذه الاخبار...
06:30 | 2022-03-01
لافروف: حان وقت إعادة السلاح النووي الأميركي من أوروبا إلى الولايات المتحدة
06:25 | 2022-03-01
كلمة لنصرالله غداً... وهذا ما سيتطرق إليه
فيديو
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
Lebanon 24
فيروز "دخلت حلبة الصراع الروسي ـ الاوكراني".. شاهدوا كيف (فيديو)
00:02 | 2022-02-28
01/03/2022 14:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
Lebanon 24
تهديد روسي مبطّن من الفضاء لأوروبا وأميركا! (فيديو)
05:00 | 2022-02-27
01/03/2022 14:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يستقدم محرقة جثث متحركة بحربه مع أوكرانيا! (فيديو)
00:15 | 2022-02-27
01/03/2022 14:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact