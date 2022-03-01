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لبنان
سعر البنزين يرتفع اليوم.. إليكم كم بلغ
Lebanon 24
01-03-2022
|
00:07
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صدر عن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه،
صباح اليوم الثلاثاء،
جدول جديد لأسعار المحروقات
، وقد جاء على نحو الآتي:
بنزين 95 أوكتان:
369 ألف ليرة.
بنزين: 98 أوكتان:
379 ألف ليرة.
المازوت:
334 ألف ليرة.
الغاز:
273 ألف ليرة.
يُشار إلى أن سعر البنزين 95 أوكتان ازداد 7000 ليرة، في حين أن سعر 98 أوكتان ارتفع 8000 ليرة. أما سعر المازوت فازداد 3000 ليرة فيما انخفض سعر الغاز 3000 ليرة لبنانية.
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