بالتفاصيل.. لهذا السبب ازدادت أسعار المحروقات هذا الصباح

قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس في تصريح، اليوم الثلاثاء، أنّ "جدول المحروقات الذي صدر اليوم، هو انعكاسٌ لارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالميّة نتيجة الأزمة الروسية الاوكرانية من جهة، وتراجع طفيف لأسعار الدولار المعتمدة لإصدار الجدول من جهة أخرى".

ولفت البراكس إلى أنّ "مصرف لبنان خفض سعر صرف الدولار المؤمن من قبله وفقاً لمنصة صيرفة لاستيراد 85% من البنزين، من 20300 الى 20200 ليرة"، وأضاف: "أما سعر صرف الدولار المعتمد في الجدول لاستيراد 15% من البنزين والمحتسب وفقاً لاسعار الاسواق الموازية والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه نقداً، انخفض من 20862 الى 20707 ليرة".