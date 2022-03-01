وفد صندوق النقد الدولي بدأ اجتماعاته في بيروت والمفاوضات "تسير وفق النمط المرسوم لها"

يبدي نائب رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة التفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي ارتياحه الى مسار المفاوضات الجارية بين الحكومة والصندوق" والتي تسير وفق النمط المرسوم لها"، مؤكدا في الوقت ذاته "انها لم تتوقف ابدا خلافا لكل التسريبات المغلوطة والتحليلات التي تصدر هنا وهناك".

وفي المعلومات ان زيارة وفد صندوق النقد الحالية للبنان تهدف الى البحث في نتائج الجولة الاولى من المفاوضات التي عقدت جلساتها المتعددة عبر التطبيق الالكتروني خلال شباط، في ضوء المسودة التي اعدتها اللجنة الوزارية اللبنانية وملاحظات صندوق النقد عليها.

كما سيتم البحث ايضا في بعض "النقاط الاساسية المحددة سعيا الى التوصل الى مقاربة موحدة بشأنها". كما تهدف الزيارة الى"الاطلاع من الحكومة على الخطوات الاساسية ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تعدها".

ومن المقرر ان يعقد الوفد الدولي اجتماعا قبل ظهر اليوم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بعدما كان التقى بالامس رئيس المجلس النيابي نبيه بري.

كما يزور الوفد رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير المال يوسف خليل.

ووفق المعلومات فان البحث بين بري والوفد تناول التشريعات التي أنجزها المجلس النيابي وما هو في صدد إنجازه لاحقاً، لا سيما قانون "الكابيتال كونترول".