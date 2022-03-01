لبنان

إجتماع انتخابي حاسم لشورى حزب الله: تغيير ما سيحصل و"حليف ثابت" منزعج

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-03-2022 | 01:15
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يعقد اليوم إجتماع لمجلس الشورى في حزب الله  من أجل حسم أسماء مرشحي الحزب في المناطق اللبنانية كافة بما فيها دائرة كسروان -جبيل .

وأشارت مصادر مطلعة الى" أن تغييراً ما سوف يحصل في دوائر البقاع ، أما في ما خص ترشيح الحلفاء فلن يحسم  الامر في هذا الإجتماع".

وفي معلومات دقيقة ان الحراك السياسي الذي يقوم به حزب الله بدأ يزعج بعض الحلفاء الذين يرون مصالحهم السياسية بالافتراق عن لوائح "قوى الثامن من اذار" وهذا ما لا يرغب به الحزب.

وتضيف المعلومات" أن قيام الحزب بتحديد اولوياته بدعم هذا الحليف او ذاك في الدوائر المختلفة ادى الى فتور في العلاقة بينه وبين "تيار حليف واساسي"، لكن الجانبين يحرصان على ابقاء الموضوع خارج التداول العلني.

المصدر: لبنان 24

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